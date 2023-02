On. Quagliariello sui biglietti per Francoforte: "Bisogna migliorare le piattaforme!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l'Onorevole Gaetano Quagliariello,

Serve collaborare tra tutti, perché ne va dell'intera reputazione dell'ambiente. Noi abbiamo fatto presente alle autorità competenti che, non mettendo in discussione la sanzione alle trasferte in campionato per i tifosi che risiedono in Campania, c'è un problema concreto. I tifosi del Napoli non stanno solo in Campania, quindi questi possono andare tranquillamente in trasferta: bisogna far sì che a loro venga riconosciuto comunque uno spazio nello stadio, onde evitare incidenti o episodi infamanti come a La Spezia, tra cori e altro".