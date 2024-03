Quando Acerbi dopo i cori razzisti a Koulibaly disse: "Non si possono fermare tutte le partite"

Così l'ex difensore della Lazio, Francesco Acerbi, in merito al razzismo nel calcio, quando commentò i cori di Milano nei confronti di Koulibaly

"Non va assolutamente bene che ci siano cori razzisti negli stadi, è fastidioso veramente, però ci saranno sempre quei 100 ignoranti che faranno buuh ed è difficile anche fermarli quindi non si possono fermare tutte le partite ogni volta che si sentono". Così l'ex difensore della Lazio, Francesco Acerbi, in merito al razzismo nel calcio, quando commentò i cori di Milano nei confronti di Koulibaly. Era il 2019. Quattro anni dopo proprio lui ha pronunciato una frase razzista nei confronti di Juan Jesus.