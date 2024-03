Sabatini: "Se Acerbi si scusa è perché quella parola l'ha detta! Sottovaluta una cosa..."

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing', commentando anche il caso Acerbi-Juan Jesus

TuttoNapoli.net

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing', commentando anche il caso Acerbi-Juan Jesus: “Se Acerbi si è scusato significa che quella parola l’ha detta. Altrimenti non si scusava. Si può dire che sia solo ignoranza o agonismo? Sono convinto che Acerbi non sia razzista, ma può darsi che sia uno come tanti che sottovaluta la delicatezza di un’espressione e la sensibilità di chi la riceve”.