Scarlato: "Il problema col Frosinone sarà l'orario. Alle 12:30 fa caldo e devi mangiare alle 9"

Nel corso di Si Gonfia La Rete su Tele A è intervenuto l'allenatore Gennaro Scarlato

TuttoNapoli.net

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Nel corso di Si Gonfia La Rete su Tele A è intervenuto l'allenatore Gennaro Scarlato: "Avrei voluto vedere Ostigard anche considerando la presenza di Djuric in area. Frosinone? L’ostacolo col Frosinone può essere l’orario. Ci sarà caldo, il Napoli non è abituato a quegli orari perché per giocare alle 12.30 devi mangiare alle 9, cambiare tante abitudini e spesso si sottovaluta questo".