Specchia: "Zanoli più strutturato di Maggio e con buona tecnica, ha grande futuro"

L'allenatore Paolo Specchia parla a Marte Sport Live: “Se hai un giocatore come Osimhen e un plotone di attaccanti notevoli è una contraddizione tenere troppo palla in difesa. Serve una mediazione di intelligenza tra questo e l’eccessiva profondità. Se butti la palla lunga all’80% la prendono gli avversari ma questa cosa si faceva anche 40 anni fa. Avendo però un giocatore come Osimhen con un passo incredibile bisogna sfruttarlo e sorprendere con la palla lunga il difensore più lento. Per fermarlo devi fare fallo. Il Napoli quest’anno potrà fare un campionato di grandissimo livello. Zanoli? Anche più strutturato di Maggio, ha potenziale fisico notevolissimo e un piede educato. Bisognerebbe aggregare tutto l’anno con la rosa 2-3 giocatori della Primavera”.