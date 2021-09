Zazzaroni: "Il Napoli può darci soddisfazioni, gioca un grande calcio"

Ivan Zazzaroni è stato premiato al Museo del Calcio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano all'evento Inside the Sport, all'interno del convegno-dibattito sul calciomercato tra etica e business. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato del campionato di Serie A. "Come direttore del Corriere dello Sport, mi auguro che vinca Napoli, Roma o Lazio: il Napoli può darci grandi soddisfazioni, sta giocando un grande campionato e gioca un grande calcio".

Che pensa delle lamentele arbitrali di Mourinho?

"Mourinho ha ragione: anche il rigore per la Roma però non era praticabile. Però la gara è stata bella. La cosa curiosa è che la Lazio ha meritato di vincere ma la Roma avrebbe meritato di pareggiare".

E' la svolta per la Lazio?

"Non lo so, però lo spero: vincere un derby dà un grande impulso"