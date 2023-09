Il Napoli perde la prima partita in campionato, come l'anno scorso la Lazio passa al Maradona.

Il Napoli perde la prima partita in campionato, come l'anno scorso la Lazio passa al Maradona. Gli azzurri sono ora quarti in classifica, mentre i biancocelesti vincono la prima partita stagionale e si portano a 4 punti in classifica. Di seguito la classifica aggiornata.