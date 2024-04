Sky DE - Bayern Monaco, si allontana De Zerbi: vicino il ritorno di Nagelsmann

Julian Nagelsmann, ex allenatore del Bayern Monaco e attuale commissario tecnico della Germania, potrebbe tornare in Baviera.

Julian Nagelsmann, ex allenatore del Bayern Monaco e attuale commissario tecnico della Germania, potrebbe tornare in Baviera. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, si fa sempre più concreta l'ipotesi che possa sedersi nuovamente sulla panchina occupata adesso da Tuchel. Le parti starebbero già discutendo del contratto, la cui durata sarà di tre o quattro anni. Tuttavia Nagelsmann non ha ancora dato il suo via libera, sta riflettendo, ma non ha accettato la proposta.

Dopo il rifiuto di Xabi Alonso, che resterà al Bayer Leverkusen, club con cui ha vinto la Bundesliga in questa stagione, il Bayern Monaco ha intensificato i contatti con Nagelsmann. Eberl e Freund hanno avviato i dialoghi e condotto le trattative con l'agenzia Sports360, che ne cura gli interessi. Da non dimenticare però che sono valide anche le candidature di Roberto De Zerbi del Brighton e di Unay Emery dell'Aston Villa. Salvo sorprese però, questa corsa speciale la vincerà proprio Nagelsmann.