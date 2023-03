Il Napoli farà la stessa cosa della squadra di Novellino nel 2000? La rivelazione di Elmas

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il jolly azzurro Eljif Elmas per fare il punto sulla sua stagione e soprattutto su quella della squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il jolly azzurro Eljif Elmas per fare il punto sulla sua stagione e soprattutto su quella della squadra. Tra i temi toccati anche i possibili festeggiamenti. "Capelli azzurri? Non lo so, vediamo, magari tutta la squadra...". Se così fosse, il Napoli replicherebbe quanto fatto dagli azzurri nel 2000 nell'anno della promozione.