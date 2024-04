Kim, sarà addio al Bayern? In Germania già spunta il nome dell'erede

Nonostante l'acquisto milionario di Kim dal Napoli la scorsa estate, il Bayern Monaco già lavora per l'arrivo di un altro forte difensore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante l'acquisto milionario di Kim dal Napoli la scorsa estate, il Bayern Monaco già lavora per l'arrivo di un altro forte difensore. Il club tedesco, come riportato da Sky Sport De, è in trattativa col Bayer Leverkusen per l'arrivo di Jonathan Tah, anni 28, nazionale tedesco in scadenza di contratto nel 2025. Il Bayer lavora al rinnovo ma ora il Bayern si intromette per convincere il giocatore. Col rischio che Kim resti sempre più ai margini della rosa.