UFFICIALE - Napoli-Frosinone, 78 verbali, 44 veicoli prelevati e 5 abusivi sanzionati

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Polizia Locale di Napoli in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Frosinone, allo Stadio Maradona ha intensificato il controllo del perimetro esterno dello Stadio al fine di prevenire e reprimere gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi. Gli Agenti della municipale hanno contestato 78 verbali per infrazione al C.d.S. e prelevato 44 veicoli di cui 7 motoveicoli in divieto di sosta di cui 2 sequestrati per mancanza di copertura assicurativa.

Gli Agenti sono stati impegnati tra l’altro al contrasto del fenomeno abusivo dei parcheggiatori che operano illecitamente nella zona soprattutto in occasione di eventi come la partita di calcio. Sono stati individuati sanzionati ed allontanati 5 parcheggiatori di cui 4 denunciati poiché recidivi Infine sono state contestate 6 violazioni dell’Ordinanza Sindacale che vieta la vendita di bibite in contenitori di vetro nei pressi dello stadio in concomitanza con eventi sportivi.