Fissata la cena di Natale con ADL e Mazzarri presenti: quando si farà

© foto di www.imagephotoagency.it

È prevista per questa sera, in un noto ristorante di Posillipo, la cena di Natale del Napoli. L'occasione per scambiarsi gli auguri al tramonto dell'anno 2023.

Un momento per ritrovarsi e stare insieme all'indomani della qualificazione agli ottavi di Champions League e alla vigilia della gara di sabato contro il Cagliari. Con la squadra ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis e ovviamente l'allenatore Walter Mazzarri. Lo scrive il Corriere dello Sport.