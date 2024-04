Hancko, il Napoli ha già avviato la trattativa: la richiesta è altissima

A rivelarlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che non esclude un doppio acquisto nel reparto.

Il Napoli ha una trattativa già avviata per David Hancko, individuato dal club azzurro come rinforzo valido per la difesa in vista della prossima stagione. A rivelarlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che non esclude un doppio acquisto nel reparto.

"Il Napoli ha trovato già un difensore centrale ed è lo slovacco David Hancko: il Feyenoord vuole 30 milioni, il club azzurro arriva a 20 milioni. Può fare anche il terzino sinistro e la cosa piace molto. L’altro nome in pole è quello di Nehuen Perez, centrale dell’Udinese" si legge sul quotidiano.