CdS - Milan, atteggiamento difensivo troppo aggressivo: servono alternative al piano gara

La settimana di ferro del Milan si sta per concludere. Erano sette giorni temutissimi e si sono rivelati fin qui disastrosi per i rossoneri che hanno prima perso con la Juventus, replicando poi la sconfitta contro il Psg tre giorni più tardi in Champions. Domani l'ostacolo sarà un Napoli in crescita reduce da due vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Soluzioni alternative. Quello che il Corriere dello Sport mette in evidenza questa mattina, è l'esigenza in casa rossonera, di trovare schemi alternativi al piano di gioco predefinito che Pioli ha introdotto dall'inizio del ritiro estivo. Nonostante risultati molto differenti, le tre sconfitte stagionali del Milan hanno tutte delle caratteristiche in comune. Sono arrivate tutte negli scontri diretti, con squadre rivali per lo scudetto (Inter, Juventus) o per il passaggio del turno in Champions (Psg); tutte sono arrivate seguendo lo stesso canovaccio. Un atteggiamento difensivo rossonero troppo aggressivo che ha lasciato spesso e volentieri gli avversari in campo libero uno contro uno contro i difensori del Milan. Sia dopo il 5-1 nel derby che dopo la sconfitta contro la Juve, Pioli ha deciso di non snaturare la sua idea e i risultati sono stati quelli che sono stati contro il Psg. Contro il Napoli c'è l'occasione - incassata la fiducia della società - di mettere sul campo un Milan più maturo e che sappia scegliere vie alternative per provare a contrastare squadre veloci e in grado di riaprtire in modo mortifero. Caratteristica che, guarda caso, calza a pennello anche con il Napoli.