CorSera - Se il Milan perde a Napoli si apre la crisi: a Pioli basta anche un pari

Il Napoli è reduce da due vittorie consecutive, il Milan invece da due k.o. di fila. Il big match di stasera al Maradona, dunque, vale tanto non solo per gli Rudi Garcia, ma anche per Stefano Pioli che, secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera, potrebbe accontentarsi anche di un pareggio per evitare la crisi:

"Dopo le dolorose batoste contro Juventus e Psg, stasera a Napoli i rossoneri dovranno fare di tutto per evitare il tris di sconfitte (che significherebbe tris di vittorie per gli avversari) e spalancherebbe inevitabilmente la crisi. I tre punti in palio, dunque, rappresenterebbero un formidabile toccasana, ma la verità è che anche un pareggio sarebbe prezioso: prima di tutto, conta interrompere la striscia nera. Per la classifica, ma soprattutto per la testa: perdere toglie certezze".