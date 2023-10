Gazzetta - Il criterio di ADL nella scelta di Garcia: c'entra anche la delusione in Champions col Milan

I due scontri diretti dell'anno scorso contro il Milan al Maradona sono rimasti indigesti ad Aurelio De Laurentiis.

I due scontri diretti dell'anno scorso contro il Milan al Maradona (0-4 in campionato e 1-1 con l'eliminazione in Champions) sono rimasti indigesti ad Aurelio De Laurentiis. La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, scrive: "Una delusione riparata poco dopo da un tripudio storico, senza dubbio, ma che ha comunque instillato una considerevole amarezza nel presidente. Non è un caso che i traguardi raggiunti da Garcia nelle competizioni europee, come la finale di Europa League col Marsiglia e la semifinale di Champions da outsider con il Lione, siano stati un criterio nella scelta del tecnico".