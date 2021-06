Gazzetta - Thorsby resta sulla lista del Napoli: questa la richiesta della Samp

Non solo Toma Basic e Sander Berge tra i profili low cost monitorati dal Napoli per dare a Spalletti un centrocampista fisico, che prenda il posto nella rosa di Bakayoko. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola "Nel casting per il centrocampo, comunque, c’è anche Thorsby per il quale la Sampdoria vorrebbe 5 milioni di euro. Di tempo ce n’é per riflettere, comunque" si legge sulla rosea.