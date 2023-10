Repubblica - Pioli sotto esame: se perde a Napoli, Cardinale può affiancargli Ibra

In poco più di sei mesi Napoli-Milan, da duello per scudetto e Champions, si è trasformato nell’esame d’autunno per i due allenatori.

In poco più di sei mesi Napoli-Milan, da duello per scudetto e Champions, si è trasformato nell’esame d’autunno per i due allenatori. Dopo due sconfitte consecutive e una fase offensiva che ha prodotto solo un gol nelle ultime quattro sfide tra Coppa e Serie A, Stefano Pioli rischia di inguaiarsi. La parola tutela suscita sdegno, scrive Repubblica, ma non esiste sinonimo migliore per l’ipotesi che Pioli, in caso di ko al Maradona, riceva il sostegno quotidiano di Ibrahimovic come consulente personale di Cardinale: l’azionista di controllo non ha ancora convinto l’ex campione, ma conta di riuscirci.