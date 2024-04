Il paradosso di Zielinski: sarà l'unico a non perdere la maglia tricolore

Il 30 giugno Piotr Zielinski consegnerà una maglia con lo scudetto e il 1º luglio riceverà un’altra maglia con lo scudetto

Il 30 giugno Piotr Zielinski consegnerà una maglia con lo scudetto e il 1º luglio riceverà un’altra maglia con lo scudetto. E non farà una piega o una sola grinza: sarà quella dell’Inter, da lunedì ufficialmente campione d’Italia anche per l’aritmetica. Al posto del Napoli. E di Zielinski. Che però, avendo già firmato con i nerazzurri da svincolato, scende da un trono per accomodarsi su un altro.

Sì, tra cinque partite verserà un bel po’ di lacrime napoletane e poi si trasferirà a Milano, non è un segreto neanche per Pulcinella. E così comincerà una nuova vita un po’ vecchia. Da campione d’Italia. Lo ricorda il Corriere dello Sport.