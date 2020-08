PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Rivoluzione Juve, pronte cinque cessioni"

"Inter, puntata doppia" , è il titolo di apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri affronteranno questa sera il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League, in una gara singola giocata a Dusseldorf: un'occasione d'oro per il tecnico Conte per regalare un trofeo alla dirigenza nerazzurra. Nel frattempo proprio i vertici del club sono già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione nella quale tentare l'assalto allla Juventus.

Juve, la svolta verde: via Matuidi, Higuain e altri 5 - Sarà rivoluzione in casa Juventus dopo l'arrivo di Andrea Pirlo. Saranno tantissimi i giocatori che lasceranno Vinovo nel corso della prossima sessione di mercato, a partire da Blaise Matuidi, direzione Stati Uniti, e dal Pipita Higuain. Poi altre cinque cessioni e via alla svolta verde, con Sandro Tonali a guidare la truppa degli acquisti che andranno ad abbassare l'età media della rosa.

Mancini: "L'Atalanta può battere Neymar e arrivare in fondo" - Taglio laterale dedicato all'intervista che il commissario tecnico Roberto Mancini ha rilasciato alla rosea e nella quale riferisce come vi siano possibilità per i nerazzurri di mister Gasperini di superare l'ostacolo Paris Saint Germain, mercoledì sera, e poi tentare di arrivare fino in fondo alla massima competizione europea per club.