Coronavirus, in Catalogna la situazione precipita: 1500 contagi in 24h, aumentano decessi e terapie intensive

Situazione che continua a farsi sempre più preoccupante in Spagna, ed in particolare in Catalogna dove il boom di contagi non accenna a fermarsi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1493 contagi registrati soltanto nelle ultime 24 ore, con 3 decessi in più e 6 persone in più ricoverate in terapia intensiva. Situazione che ha portato il sindaco di Barcellona Ada Colau a chiedere al governo un maggior numeri di poliziotti per far rispettare le norme anti-covid.