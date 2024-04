Beffa Conte? Da Milano: "Ha già sentito Ibrahimovic per il Milan"

Francesco Bonfanti, giornalista di 7 Gold, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Bonfanti, giornalista di 7 Gold, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono giorni cruciali per il futuro di Pioli, il cui destino è segnato. Le possibilità di vederlo ancora sulla panchina del Milan l’anno prossimo sono ridotte, ma se stasera passasse il turno e battesse l’Inter le percentuali potrebbero aumentare. Conte? E’ uno dei due o tre nomi che il Milan monitora oltre Thiago Motta. Qualche contatto credo sia stato già preso e che il Milan possa essere interessato a Conte è un dato di fatto ed anche Ibrahimovic lo ha già sentito.

David e Zirkzee? Il ruolo del centravanti va coperto perchè Giroud andrà via, Zirkzee piace più di tutti, ma c’è anche Guirassy dello Stoccarda e Sesko del Lipsia. Zirkzee piace in prospettiva, ma il Milan prese contatti col Lille per David già l’anno scorso”.