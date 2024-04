CdS - ADL deve fare in fretta per l'erede di Osimhen: c'è la Premier in agguato

Com'è ovvio che sia, però, il nome di questi due giocatori non sono finiti solo sul taccuino campioni in carica uscenti della Serie A.

Che Victor Osimhen lascerà Napoli nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato è cosa oramai nota e accertata. Per questo motivi il club partenopeo ha già iniziato il lavoro di ricerca di colui che prenderà il posto del centravanti nigeriano. Operazione di scouting, questa, che ha portato le attenzioni degli uomini di Aurelio De Laurentiis, in particolare, su due profili: Jonathan David, 24enne canadese del Lille (per il quale è andato in scena un incontro in quel di Milano) e Santiago Gimenez, 23enne messicano del Feyenoord.

Su di loro, scrive il Corriere dello Sport la concorrenza arriva forte e decisa in particolare dalla Premier League dove Arsenal, Chelsea e Manchester United sono pronte a dar battaglia per il duo.

David (24) è reduce da una stagione da 40 presenze fra tutte le competizioni e 23 gol: 16 dei quali in Ligue1. Gimenez (23 anni oggi... tanti auguri!) è reduce da una stagione molto simile a quella del collega, che ha visto una gara in meno ma un gol in più del canadese (39 gettoni con 24 centri).