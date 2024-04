Il Lille si prepara a cedere l'obiettivo azzurro David: spunta il possibile sostituto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jose Melro è tra i giovani più interessanti del Benfica U23. Il talento classe 2004 di origine portoghese sta facendo molto bene in campionato e le sue prestazioni non sono passate inosservate tra gli addetti ai lavori, con il suo nome finito sul taccuino di alcuni dirigenti europei. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, infatti, molti club starebbero monitorando il calciatore, con il Lille che lo ha messo nei propri radar da mesi, considerando l'addio di Jonathan David in estate. Il contratto dell'esterno d'attacco lusitano è in scadenza il 30 giugno 2025 e questo lo rende un'opportunità di mercato in vista della prossima sessione estiva.

Le caratteristiche tecniche.

La sua intelligenza tattica gli permette di adattarsi sia come punta centrale che come seconda punta, anche se il ruolo che predilige è quello di ala destra. Il Benfica non ha ancora presentato un'offerta di rinnovo al giocatore, che sta riflettendo sulla sua permanenza nella squadra portoghese. Jose Melro ha già realizzato 15 gol nel campionato in corso, nella Liga Revelecao, dove il suo club si trova nella sesta posizione in classifica.

Nelle prossime settimane, qualora il club portoghese proprietario del suo cartellino non dovesse fare ulteriori passi in avanti lo stesso calciatore sarebbe praticamente obbligato a guardarsi intorno, visto che il suo accordo con il Benfica arriverebbe a un anno dalla scadenza.