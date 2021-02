Granada, Duarte: "Annullati i punti di forza del Napoli, che vittoria! Al ritorno..."

Domingos Duarte, difensore del Granada, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo il 2-0 contro il Napoli nel match di andata dei sedicesimi di Europa League: "Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati molto concentrati per tutti i 90' perché sappiamo che il Napoli è una buona squadra. Hanno molti punti di forza ma oggi li abbiamo annullati. Sapevamo che dovevamo approcciare bene, i primi minuti sono molto importanti in queste partite. Al ritorno dovremo essere altrettanto concentrati, non cantiamo vittoria adesso".