Acerbi rischia 10 giornate, la Procura si chiede: "Perché ha chiesto scusa se non ha fatto nulla?"

A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola che fa il punto sul caso di razzismo che ha visto protagonista Acerbi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"L’episodio della presunta espressione di discriminazione razziale non si è chiuso e non si chiuderà neanche oggi, quando il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, chiederà alla Procura Federale di sentire i due protagonisti, prima di decidere".

A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola che fa il punto sul caso di razzismo che ha visto protagonista Acerbi: "Il futuro ha solo due strade: o nulla, se la versione fornita da Juan Jesus non troverà riscontri (o venisse modificata nella sua ricostruzione) oppure saranno 10 giornate, minimo edittale per espressioni di questo tipo. C’è un particolare, che è stato notato dagli uomini della Procura. Il fatto che Acerbi, già in campo, chieda scusa a Juan Jesus. Se non ha fatto nulla, perché lo fa?".