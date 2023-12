Ag. Meret: "Aperti al rinnovo, contatti in corso ma si dovrà discutere anche di cifre! A Napoli si sente a casa"

TuttoNapoli.net

"Meret? Ci sono dialoghi in corso, i rapporti col club sono buoni. Il ragazzo si trova benissimo a Napoli". Lo ha detto Federico Pastorello, agente del portiere azzurro, a Tmw Magazine: "La disponibilità per discutere di un prolungamento c'è sicuramente, poi c'è anche l'aspetto economico che verrà discusso nelle sedi più adeguate. La disponibilità da parte di Meret c'è assolutamente, a Napoli si sente a casa, ha sempre sentito l'affetto della gente e sta molto bene in azzurro".