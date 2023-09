"Kvaratskhelia? No al rinnovo!", ma solo due azzurri guadagnano meno

Il Napoli è stato chiaro, a marzo ne parlò De Laurentiis e ora il comunicato ufficiale rafforza il concetto

Il Napoli è stato chiaro, a marzo ne parlò De Laurentiis e ora il comunicato ufficiale rafforza il concetto: la società non ha intenzione di rinnovare il contratto di Kvaratskhelia che scade tra quattro anni. Ma il problema si pone, gli agenti spingono da tempo per un adeguamento contrattuale trattandosi di un giocatore devastante nel suo impatto con la Serie A e decisivo, al pari di Osimhen, per la vittoria dello scudetto che mancava a Napoli da 33 anni.

Come ribadito da Calcio&Finanza nel focus stipendi, il georgiano guadagna a Napoli un milione, meno di lui solo Gollini e Zanoli. Demme, un esubero, ormai fuori rosa, guadagna più del doppio di Kvara. Ma più di lui guadagnano anche Olivera, Elmas, Cajuste, perfino Natan appena arrivato. Lecito da parte del giocatore aspettarsi un adeguamento. Gli agenti sono a lavoro, il Napoli ha risposto sui social. Come andrà a finire?