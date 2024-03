LIVE - Napoli-Atalanta, prepartita: le formazioni ufficiali

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il livr

11.35 - Calzona deve rinunciare a Kvaratskhelia, dopo la contrattura rimediata dal georgiano in nazionale, al suo posto dentro Raspadori. Completano il tridente Politano e Osimhen, che torna dopo l’infortunio muscolare. In difesa linea a quattro composta da Rahmani e Juan Jesus centrali, sulle fasce Di Lorenzo e Olivera, che vince il ballottaggio con Mario Rui. A centrocampo confermato il terzetto composto da Lobotka al centro, Anguissa e Traoré ai lati.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, ZAppacosta; Pasalic; Miranchuk; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Statistiche: il Napoli ha vinto solo due degli ultimi sette scontri casalinghi con l'Atalanta (2 pareggi, 3 sconfitte) nonostante abbia segnato almeno due gol in quattro degli ultimi cinque. Gli azzurri hanno segnato almeno due gol negli ultimi sei incroci con la squadra di Gasperini. L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime sei partite ufficiali (3 pareggi, 2 sconfitte). L'ultima vittoria in campionato della Dea risale a metà febbraio (17 febbraio, 3-0 vs Sassuolo).

Sponda Atalanta, l'unico indisponibile è De Ketelaere e sono diversi i dubbi per mister Gasperini. In porta pronto Carnesecchi, il terzetto difensivo sarà composto da Scalvini, Kolasinac e Djimsiti (in pole su Hien). In mediana non si toccano Ederson e De Roon, mentre sulle corsie laterali doppio ballottaggio Zappacosta-Holm e Ruggeri-Bakker, con i primi favoriti. Sulla trequarti sono in quattro per due maglie: Koopmeiners proverà a stringere i denti e se dovesse farcela sarà il titolare, altrimenti si prepara Pasalic. Dall'altro lato Miranchuk è leggermente in vantaggio su Lookman, confermato invece Scamacca nel ruolo di prima punta.

In casa Napoli, mister Calzona dovrà rinunciare a Kvaratskhelia dopo l'infortunio rimediato in nazionale. Il nodo da sciogliere è sul suo sostituto: al momento Raspadori è leggermente in vantaggio sul Lindstrom per completare il tridente con Osimhen e Politano. A centrocampo nessun dubbio: pronto il trio Anguissa-Lobotka-Traoré. Nelle retrovie conferme per Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, mentre sulla corsia di sinistra Mario Rui è in pole su Olivera, essendo l'uruguagio l'ultimo ad essere tornato dalle nazionali; tra i pali ci sarà Meret.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Atalanta