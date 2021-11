Spalletti a Dazn: "Lozano vuole giocare sempre e si prende le responsabilità! Sull'Inter...”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a pochi minuti dalla gara da ex sul campo dell'Inter ha raccontato le sue emozioni a Dazn: "Diventa difficile sapere com'è tornare qui da avversario. Io vivo tutto intensamente, si fa tutto in diretta, quindi non so come reagirò dopo. Il mio passato lo porto sempre dietro. Sono state sensazioni bellissime quelle che ho avuto qui, ho trovato un ambiente che mi ha seguito, mi ha dato una mano a fare il mio lavoro. Poi si fanno i complimenti a quelli che hanno vinto il campionato l'anno scorso, dai calciatori ai dirigenti, perché hanno raggiunto un buon calcio".

Come ha visto Lozano? "E' sempre disponibile. E' un bravo ragazzo, vuole giocare. Quando magari lo togli a un quarto d'ora dalla fine vorrebbe rimanere dentro, ma è corretto così. E' un calciatore che sa ribaltare l'azione, che crea delle possibilità di apertura perché è bravo a fare l'uno contro uno. Nonostante le sue caratteristiche tecniche ha personalità, vuole prendersi le responsabilità".