Bologna a caccia di un nuovo allenatore: Thiago Motta in pole per rimpiazzare Mihajlovic

Dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic deciso ieri dal Bologna, oggi è stata una giornata di contatti fitti con Thiago Motta ora in pole per sedersi sulla panchina degli emiliani. Nelle prossime ore le parti si parleranno ancora per provare a trovare una quadra non solo economica ma anche tecnica, con l'ex Spezia che però al momento è decisamente il nome più caldo per la successione dell'allenatore serbo.