Da Bologna - Arnautovic può recuperare per Napoli: stesso discorso per altri due titolari

Dopo il 4-2 rimediato contro il Milan, il Bologna è atteso dalla trasferta di Napoli in programma giovedì sera. Mihajlovic deve fare i conti con tre giocatori acciaccati. Uno di questi è Arnautovic, uscito all'82' di Bologna-Milan con qualche problemino fisico, ma secondo quanto riporta il Resto del Carlino l'austriaco dovrebbe essere disponibile per Napoli. Stesso discorso per gli acciaccati Medel e Dominguez, per entrambi si parla solo di stanchezza e non di infortuni.