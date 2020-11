Fiorentina, la Federcalcio serba difende Milenkovic e Vlahovic: "Pronti a supportarli in tutto!"

La Fiorentina ha segnalato alla Procura della FIGC e all'Asl i giocatori che hanno risposto alla convocazione delle rispettive nazionali rompendo così la 'bolla' nella quale la squadra viola è costretta dopo le positività riscontrate la settimana scorsa. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la società gigliata si è tutelata di fronte agli organi competenti in merito alla scelta di Milenkovic, Vlahovic, Amrabat, Martinez Quarta e Pulgar, che si sono aggiunti alle proprie compagini nazionali nonostante l'imposizione da parte dell'Asl dell'isolamento. La Federazione serba ha rispoto con una durissima missiva a proposito dei casi Vlahovic e Milenkovic: "Non possono creare problemi ai ragazzi perché Fifa e Uefa hanno permesso ai giocatori di andare in Nazionale. La FIFA ha informato la Federcalcio italiana, noi siamo coi ragazzi e pronti a supportarli in tutto. Se necessario, pagheremo loro la multa".