Genoa-Brescia, le formazioni ufficiali: c'è Balotelli, Motta cambia tutto

Due protagonisti della storica tripletta dell'Inter di Mourinho si ritrovano stasera da avversari. Uno scenderà in campo, con la maglia del Brescia, l'altro siederà per la prima volta sulla panchina del Genoa: Mario Balotelli e Thiago Motta saranno due dei protagonisti della sfida che comincerà tra poco al Ferraris. Il nuovo tecnico del Grifone rivoluziona quasi tutto, schierando Ankersen terzino sinistro e un inedito attacco. Solito 4-3-1-2 per Eugenio Corini: in mezzo al campo, con l'intoccabile Tonali, ci sono Bisoli e Romulo, mentre Spalek agisce alle spalle di Balotelli e Ayé.

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Ankersen; Radovanovic, Schone; Cassata, Lerager, Gumus; Pinamonti.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Ayé.