Gazzetta - Genoa, Ballardini in bilico ma Gattuso ha già rifiutato la panchina

Traballa la panchina del Genoa dopo il ko contro il Torino per 3-2 arrivato nell'anticipo di ieri. Ballardini rischia il posto ma potrebbe avere un'altra chance vista la distanza ravvicinata dalla partita di martedì contro lo Spezia nel turno infrasettimanale. Il club avrebbe sondato Gattuso che però avrebbe detto no, mentre non c'è l'intenzione di richiamare in panchina Maran dopo l'esonero dello scorso anno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.