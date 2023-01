Sky - Salernitana-D'Aversa, proseguono i contatti ma manca l'intesa: le alternative

La Salernitana continua la propria ricerca del nuovo allenatore dopo l'esonero di Davide Nicola.

La Salernitana continua la propria ricerca del nuovo allenatore dopo l'esonero di Davide Nicola. Stando a quanto riferisce Sky Sport, il nome più forte è quello di Roberto D'Aversa, ma con il quale si continua a trattare, nonostante non ci sia ancora l'intesa. Per questo motivo sono iniziati contatti e valutazioni con con e su altri profili, tra i quali Leonardo Semplici ed Eusebio Di Francesco. E’ stata vagliata anche l'idea Petkovic, che però sta trattando per diventare il CT Polonia.