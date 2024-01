Il Cagliari ci crede, ma il Toro resiste: all'Unipol Domus è 2-1 per i granata

Termina sul risultato di 1-2 il match dell'Unipol Domus tra Cagliari e Torino, gara valida per la 22esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 1-2 il match dell'Unipol Domus tra Cagliari e Torino, gara valida per la 22esima giornata di Serie A.

Nella serata dell'omaggio a Gigi Riva, le cose non vanno per il meglio per la squadra sarda, soprattutto nel primo tempo. Infatti, dopo solo 11 minuti Ranieri deve rinunciare a Sulemana per infortunio, al suo posto entra Prati. È nello stesso minuto che il gioco si ferma (l'11 era il numero di maglia di Gigi Riva), per permettere allo stadio di omaggiare il suo grande campione.

Partita senza troppe emozioni, fino al minuto 23, quando dopo un'accelerata sulla destra, Bellanova crossa teso in mezzo trovando la deviazione vincente dell'ex azzurro Zapata. Gli uomini di Ranieri hanno l'opportunità per pareggiarla al 34': su un traversone di Wieteska, Milinkovic-Savic esce a vuoto, ma Jankto manca la battuta a rete. Nel recupero, il Toro trova il raddoppio: Ricci converge dalla sinistra e scarica un rasoterra velenoso alle spalle di Scuffet. Si va quindi negli spogliatoi sul risultato di 0-2.

Nella ripresa, il Torino fa vicino al tris intorno all'ora di gioco: azione personale di un incontenibile Bellanova, che centra dalla destra per Sanabria che liscia un rigore in movimento. Le mosse di Ranieri danno i suoi frutti, quando al minuto 77 Viola, subentrato al posto di Hatzidiakos, dal limite disegna con un mancino una parabola imprendibile per Milinkovic-Savic.

I rossoblu allora si scaraventano in avanti provano il forcing finale, lasciando tanti spazi dietro. Infatti, nel recupero arriva anche la rete del tris granata, con Pellegri che deposita in porta un cross basso di Vojvoda. Il gol viene però annullato per offside. L'ultimo squillo della gara è il calcio d'angolo a tempo scaduto: Viola mette in mezzo trovando Dossena che fa la torre per Lapadula, che calcia verso la porta ma Sazonov si immola liberando l'area. Così Juric e i suoi portano a casa 3 punti importanti, il Cagliari si è acceso solo nel finale, riuscendo anche a rientrare in partita, ma non abbastanza da trovare la rete del pareggio