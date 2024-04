Il Lecce domina la sfida salvezza del Mapei: il Sassuolo crolla 3-0

La sfida-salvezza tra Sassuolo e Lecce, che si gioca al Mapei Stadium, vede gli uomini di Baroni chiudere il primo tempo meritatamente in vantaggio di due reti.

La gara perfetta, quella che può valere la salvezza. Il Lecce domina sul campo del Sassuolo, gli rifila tre gol e fa un passo in avanti forse decisivo nella corsa verso la salvezza.

Lecce in vantaggio al 10': calcio di punizione di Oudin diretto verso il secondo palo, Gendrey arriva a chiudere l'azione con un colpo di testa chirurgico. Passano appena cinque minuti ancora, arriviamo al quarto d'ora di gioco, e il Lecce già raddoppia. Gallo accelera sulla sinistra, arriva sulla trequarti e va al cross teso al centro dell'area di rigore: Erlic si addormenta, Dorgu è tutto solo, ha il tempo di prendere la mira e piazzare il pallone alle spalle di Consigli. Al 61' il 3-0 arriva, in ripartenza, e porta la firma di Piccoli: i salentini vanno in porta con tre passaggi, l'assist per Piccoli è del compagno di reparto Krstovic.