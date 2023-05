Juve, tra oggi e domani le motivazioni del Collegio di Garanzia sulla sospensione del -15

L'udienza presso la CFA si terrà entro 30 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni

Tra oggi e domani, scrive 'Tuttosport', il Collegio di Garanzia del CONI dovrebbe pubblicare le motivazioni in merito alla decisione dello scorso 20 aprile di sospendere i 15 punti di penalizzazione precedentemente inflitti dalla Corte Federale d'Appello per una migliore rivalutazione "in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus".

L'udienza presso la CFA si terrà entro 30 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni. Le motivazioni, che erano attese dalle parti venerdì scorso, dovrebbero arrivare oggi o al più tardi domani ed è verosimile ipotizzare che la nuova penalizzazione sia inflitta entro il 4 giugno e dunque scontata in questa stagione. Non è comunque escluso che la Juve si rivolga poi di nuovo al Collegio di Garanzia.