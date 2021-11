Juventus, dopo l'aumento di capitale crolla il valore del club: asset dimezzati

L'aumento di capitale non è una buona notizia per la Juventus, scrive il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano evidenzia infatti come l'operazione, al via da lunedì, abbia uno scopo diverso da quella già effettuata nel 2019. In questo caso, infatti, si tratta di un aumento puramente difensivo, che mira a ricostruire dopo l'impatto devastante della pandemia. Il tema è che alla Vecchia Signora servirebbe fermare "l'emorragia di perdite", tornare a generare almeno le risorse che assorbe.

DA 1,7 MILIARDI A 855 MILIONI

A colpire è il sostanziale dimezzamento degli asset societari. Tra la nuova iniezione di liquidità e il crollo in Borsa (-10 per cento dopo l'autorizzazione della Consob), il valore attuale del club toca i minimi storici dal 2018. Ben lontani i picchi di 1,7 miliardi, appunto, toccati con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Era un'altra Juve.