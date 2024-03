L’Inter lavora ad un colpo in difesa: piace Kim, ma si può fare solo ad una condizione

L'Inter pensa ad un possibile colpo in estate nel reparto difensivo, si legge su La Gazzetta dello Sport.

L'Inter pensa ad un possibile colpo in estate nel reparto difensivo, si legge su La Gazzetta dello Sport. Nella lista dei desideri c'è Kim, anche se i tempi sono prematuri. Ma il coreano non è felice del suo momento al Bayern e l’Inter segue con attenzione la situazione: se i tedeschi dovessero aprire all’ipotesi di un prestito, lo stesso Kim non vedrebbe male un ritorno in Serie A. Il secondo profilo è quello di Smalling: in linea teorica il giocatore più pronto e più adatto per una difesa a tre, ma è chiaro che l’inglese dovrebbe dare da qui in avanti garanzie anche dal punto di vista fisico.

E infine, Mavropanos. Il greco è un pallino di Ausilio da almeno due anni, da quando giocava nello Stoccarda. Ora è al West Ham ma neppure lui sta giocando con continuità.