L'Inter segue il Napoli sul mercato: a giugno assalto a Gudmundsson e Zirkzee 

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul calciomercato dell'Inter

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul calciomercato dell'Inter e spiega che Simone Inzaghi incontrerà la società entro un paio di settimane per fare il punto sulle strategie di mercato estive. Detto che la società nerazzurra - come confermato da Ausilio dopo la conquista dello Scudetto - ha già chiuso per Taremi e Zielinski, c'è da rinforzare un reparto avanzato che nella stagione del Mondiale per Club deve contare su cinque calciatori. I nomi in cima alla lista di Marotta e Ausilio per rinforzare l'attacco sono due: da un lato Albert Gudmundsson del Genoa, dall'altro Joshua Zirkzee del Bologna