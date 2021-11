Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali: Pedro falso nove. Out Alex Sandro, gioca Pellegrini

L'assenza di Ciro Immobile da una parte, quella di Paulo Dybala dall'altra. All'Olimpico è atteso comunque grande spettacolo nella gara che prenderà il via alle 18. Maurizio Sarrinon avrà il suo bomber a disposizione ma recupera Pedro, che agirà da falso nove con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. Dall'altra parte Massimiliano Allegri lancia Chiesa in coppia con Morata e a sinistra lascia fuori Alex Sandro per Pellegrini. Queste le formazioni ufficiali del match:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata