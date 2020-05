Lazio, Tare sbotta su Spadafora: "Non posso pensare sia così irresponsabile, ci prende in giro!"

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, incalzato dalle domande di Repubblica circa l’idea che Spadafora remi contro alla ripresa del calcio, ha risposto senza gettare acqua sul fuoco. “Non posso pensare che il signor Spadafora sia così irresponsabile da farlo apposta. Di certo esistono governi in Europa che vogliono aiutare il calcio come la Germania, la Spagna, l’Inghilterra. In Italia non è così, e neppure in Francia dove hanno bloccato tutto in via definitiva. Il governo francese perderà molte cause civili con i club. Evitiamo un’estate in tribunale. Ci stanno prendendo in giro con queste complicazioni ridicole”.