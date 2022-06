Superlega, l'asse PSG-Roma e l'ECA: tutti i motivi dietro il no al Barça per il Gamper

Il Corriere dello Sport di oggi rivela che sarebbe stato Nassel Al-Khelaifi a chiedere alla Roma di rinunciare al trofeo Gamper

Il Corriere dello Sport di oggi rivela che sarebbe stato Nassel Al-Khelaifi a chiedere alla Roma di rinunciare al trofeo Gamper del prossimo 6 luglio, storico appuntamento dell'estate del Barcellona. Dietro la sorprendente scelta, che ha stupito e fatto arrabbiare i catalani, c'è l'asse sempre più stretto tra i Friedkin e il potente Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-German e dell’ECA. E la mossa del qatariota va ovviamente inquadrata nella guerra al trio dei ribelli (Juventus, Real Madrid e Barcellona) che ancora tengono nel cassetto il sogno della Superlega. Non a caso, la squadra di Xavi non ha in programma amichevoli con altre compagini europee se non proprio con i club ribelli Juve e Real Madrid: lo sgarbo della Roma è dunque un messaggio molto preciso.