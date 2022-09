VIDEO - La Salernitana intravede la vittoria ma si fa riprendere dall'Empoli: gli highlights del 2-2

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana intravede la vittoria con l’Empoli ma si fa riprendere all’81’. Sul piano del gioco la prima frazione è dell'Empoli, anche se al 45' il risultato è 1-1. Nella ripresa le cose si ribaltano: Salernitana in controllo ed Empoli che soffre e trova il pareggio in extremis in modo abbastanza episodico con Lammers che fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Di seguito gli highlights ufficiali della Lega Serie A (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).