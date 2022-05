Ag. Immobile: "Possibilità Napoli? C'è stata prima della Lazio. Forse in futuro da allenatore"

"Sono convinto che il Napoli avrà già dei piani B bloccati, che saranno condizionati dagli eventuali rinnovi che andrà a fare”.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Sommella, tra gli agenti di Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Troppe critiche a Immobile per le gare in Nazionale? I numeri, che nel calcio sono importanti, sono schiaccianti e guardando quelli di Ciro, c’è poco da parlare. Ha vinto quattro volte il titolo di capocannoniere in Serie A, cosa che non è riuscita a nessuno. Una scarpa d’oro l’hanno vinta solo in tre, lui, Totti e Toni, e un Europeo da centravanti titolare della Nazionale è stato vinto solo 50 anni fa.

Immobile ha mai avuto la possibilità di vestire la maglia del Napoli? Prima che andasse alla Lazio sì, veniva da due stagioni non esaltanti con il Siviglia e Dortmund. Possibilità che lo farà in futuro? Forse da allenatore ne avrà sicuramente (ride, ndr.)”.

Mercato del Napoli? Il Napoli ha sempre le idee molto chiare sul da farsi, come hanno già dimostrato sostituendo subito Insigne e Ghoulam con gli acquisti di Kvratskhelia e Olivera. Negli ultimi anni ne hanno sbagliati pochi di questi giocatori, sanno fare il loro lavoro e valuteranno bene i rinnovi e le uscite. Grandi proposte in giro non ce ne sono, sarà un mercato molto lento con molti giocatori che andranno verso la scadenza. Sono convinto che il Napoli avrà già dei piani B bloccati, che saranno condizionati dagli eventuali rinnovi che andrà a fare”.