Alvino: "Osimhen non ha ucciso nessuno e non era in un night club, nel video era imbarazzato!"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando del caso Osimhen: "Faccio una premessa: il ragazzo ha sbagliato, per carità. Ma non sto alle polemiche e all'imbarbarimento social. Ho visto e letto un accanimento come se Osimhen fosse diventato un serial killer da mandare all'ergastolo. Non voglio creare attenuanti, ma questo ragazzo non era in un locale a luci rosse o in un night club. Era a festeggiare il suo compleanno, era una festa a sorpresa e lui non sapeva nulla. Se ci caliamo nella mentalità di un popolo nigeriano, che ama festeggiare con queste famiglie numerosissime, non ci trovo nulla di strano. Osimhen era imbarazzato, si vede dal video, e i soldi da lanciare è un gesto di fortuna nigeriano, mi sono informato. Per me conta solo la salute del calciatore. Chi di noi a 20 anni non ha fatto errori?".