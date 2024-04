Auriemma: "ADL per Conte è pronto a mettere 200mln sul mercato e fargli contratto senza penale"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni.

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il fatto che Conte abbia contattato Ciro Ferrara per fare il suo secondo, ovunque andrà, significa che si sta organizzando per tornare ad allenare. La moglie di Conte è tremendamente innamorata di Napoli, questo è un elemento attrattivo ulteriore. Sono pronti 200 milioni di euro per il mercato. Non è prevista alcuna penale nel caso in cui Conte decidesse di andarsene. De Laurentiis sta creando il tappeto per far poggiare i piedi a Conte in direzione Napoli. Ad altri non propone tali condizioni professionali, quelle che Conte pretende.

De Laurentiis è bravo con i conti, sa di dover spendere tanti soldi per convincere Conte ad accettare. Magari fossero stati spesi l’estate scorsa, il Napoli sarebbe almeno in Champions League. Che si debba completamente trasformare l’organico non dipende dalla volontà di Conte, ma da quella dei calciatori. Il Napoli non vuole contropartite per abbassare il prezzo di Osimhen”.