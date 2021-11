Ballotta: "Spalletti troppo nervoso, deve rimanere sereno. Ma le assenze sono troppe"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, ex calciatore, fra le tante, di Inter e Lazio: “Le assenze del Napoli sono troppe e tutte insieme, Spalletti a inizio campionato aveva accennato che sarebbe potuto succedere, ciononostante l’ho visto molto nervoso nelle ultime uscite. Luciano deve stare sereno perché ha una rosa lunga e può contare su riserve di livello. Contro lo Spartak ha avuto uno screzio con l’allenatore avversario, ma non metto in dubbio la veridicità delle sue dichiarazioni, ovvero che l’alterco sia nato perché Rui Vitoria non lo ha salutato prima della partita. L’assenza più pesante è quella di Osimhen, speriamo che Mertens riesca a non farlo rimpiangere almeno dal punto di vista realizzativo.

Sarri? Arriverà a Napoli consapevole che la città è stato il suo trampolino di lancio. I biancocelesti non possono perdere punti perché è uno scontro diretto e la classifica inizia a pesare. In queste gare bisogna dare qualcosa in più, e bisogna tenere in considerazione che anche la Juve sta risalendo. Comunque mi sembra che i ragazzi stiano iniziando a capire quello che chiede il tecnico di Figline Valdarno, almeno nelle ultime uscite ho avuto questa sensazione. Se ha i giocatori adatti al suo gioco? La domanda non è campata in aria, inizialmente abbiamo visto delle difficoltà oggettive che hanno portato a degli screzi nella rosa. Ovvio che le vittorie aiutano a superare tutto. Scudetto? Lotta a tre: Inter, Napoli e Milan, con i nerazzurri avvantaggiati”.